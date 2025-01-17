Президент Колумбии Густаво Петро объявил о приостановке мирных переговоров с леворадикальной группировкой «Национальная освободительная армия» (ELN) после нападений в регионе Кататумбо.

«Переговорный процесс с этой группой приостанавливается, ELN не демонстрирует готовности к миру», — заявил Петро в соцсети X.

Поводом для этого стало убийство по меньшей мере пяти бывших бойцов FARC, участвовавших в мирном соглашении 2016 года. Кроме того, боевики ELN атаковали членов диссидентской группировки Estado Mayor Central (EMC), которая ведет отдельные переговоры с правительством.

Переговоры между правительством и ELN, возобновившиеся в 2022 году, регулярно прерывались из-за эскалации боевых действий. В сентябре 2023 года переговорный процесс уже приостанавливался после взрыва, организованного ELN, в результате которого погибли двое военных и еще 29 получили ранения. Кроме того, группировка возобновила похищения людей, подрывы нефтепроводов и нападения на силовиков.