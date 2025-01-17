Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес и его окрестности, продолжают разрушать районы города, унося жизни и вынуждая тысячи людей покидать свои дома. На данный момент известно о 25 погибших, а два крупнейших пожара, «Палисейдс» и «Итон», вошли в число самых смертоносных и разрушительных в истории Калифорнии.

Погодные условия остаются ключевым фактором в борьбе с огнем. Ветер Санта-Ана, сухой и мощный, способствовал стремительному распространению пожаров, особенно в сочетании с засушливой растительностью, которая стала легкой добычей для огня.

Согласно последним данным, экстремальные ветра, способствовавшие распространению разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе, ослабли, что создает более благоприятные условия для тушения огня. Национальная метеорологическая служба заявила, что период сильных ветров завершился, и в ближайшие дни ожидается заметное похолодание с повышением влажности. Однако в начале уже следующей недели ожидается новый виток сильных ветров.

На данный момент два крупнейших пожара в регионе — «Палисейдс» и «Итон» — остаются менее чем наполовину локализованными.

Пожар «Палисейдс», вспыхнувший в районе Тихоокеанского побережья к западу от центра города, к середине недели охватил более 23 700 акров, при этом его удалось локализовать лишь на 22%. Огромные районы, включая Малибу и Санта-Монику, были эвакуированы.

На востоке, в предгорьях гор Сан-Габриэль, другой пожар, «Итон», уничтожил свыше 14 000 акров, разрушив тысячи домов и вынудив десятки тысяч людей к эвакуации. Этот пожар локализован на 55%, но полностью подавить его пока не удается.

Среди других пожаров — «Авто» в округе Вентура, начавшийся в понедельник, и «Хёрст» на северной окраине мегаполиса. Оба пожара удалось частично локализовать, однако и здесь опасность все еще сохраняется. Другие мелкие очаги пожаров, такие как «Арчер» и «Лидия», полностью потушены.

Представители пожарных служб предупредили, что полная ликвидация пожаров может занять недели. Тем не менее, несмотря на ранее объявленные предупреждения об особо опасной ситуации из-за ветра, пожарным хотя бы удалось удержать огонь в пределах уже поврежденных зон.

Согласно предварительным данным, пожары «Палисейдс» и «Итон» войдут в пятерку наиболее разрушительных в истории штата. По данным властей, погибло не менее 25 человек, уничтожено 12 000 зданий. «Палисейдс» уничтожил около 5000 строений, включая известные достопримечательности. Пожар «Итон» разрушил около 7000 строений, включая жилые районы в Алтадине, исторически населенные семьями среднего класса. Общий ущерб оценивается в $250 миллиардов, что делает этот пожар самым дорогостоящим в истории США.

На данный момент инспекции «Палисейдс» и «Итона» еще не завершены, что создает неопределенность для населения. Более 80 000 жителей остаются под обязательными приказами об эвакуации. Сроки возвращения зависят от объемов разрушений, которые необходимо детально задокументировать.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс встретилась с пострадавшими и подчеркнула, что город приложит все усилия для ускорения восстановительных работ. По ее словам, жители, чьи дома были уничтожены, не должны сталкиваться с бюрократическими барьерами при попытке восстановить свое имущество.

Кроме того, как стихийные бедствия терзали Лос-Анджелес, так и рост преступности добавил свою тяжесть к бедам города. Шериф округа сообщил об аресте 44 человек, подозреваемых в мародерстве и краже.

Для предотвращения несанкционированного проникновения в эвакуированные зоны в Калифорнии были задействованы дополнительные подразделения Национальной гвардии. Совместно с местной полицией они организовали патрулирование, чтобы обеспечить защиту этих районов.

Теории

Во время пожаров в Калифорнии широко распространялись вводящие в заблуждение и откровенно сфабрикованные визуальные материалы, включая видео, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Среди них особенно выделялись ролики, на которых знаменитый знак Голливуда якобы был охвачен пламенем. Хотя некоторые из этих материалов выглядели грубо и явно поддельно, а некоторые наоборот, чересчур красочно, другие были выполнены настолько качественно, что могли убедить многих в их достоверности.

Распространение таких фальшивых изображений, которые нашли широкий отклик в соцсетях, только усугубило панику.

Визуальные фейки подхватили и популярные аккаунты, включая те, которые не упустили возможность использовать ситуацию как повод для критики демократов, находящихся у власти в штате и стране. Избранный президент США Дональд Трамп, а также техномагнат Илон Маск также использовали ситуацию для критики губернатора-демократа Калифорнии Гэвина Ньюсома, обвиняя его в неправильном распределении водных ресурсов.

В целом пожары в Лос-Анджелесе сопровождались потоком разных теорий, включая конспирологические. Некоторые из таких утверждений — реализация проектов высокоскоростной железной дороги или Олимпиады 2028 года, а также обвинения в использовании необычных методов тушения. Другие, например, нехватка воды в гидрантах из-за высокого спроса, имеют под собой частичную фактическую основу.

На фоне разрушительных лесных пожаров, охвативших Лос-Анджелес и прилегающие районы, особый интерес вызвали комментарии голливудской звезды Мела Гибсона. Актер вызвал новую волну споров, озвучив на телеканале Fox News свои предположения о причинах происходящего. Роскошные особняки многих голливудских звезд были превращены в пепел и руины — среди тысячи сгоревших из них оказался и дом Гибсона, оцениваемый в 14,5 млн долларов.

Некогда находившийся на пике мировой славы, Гибсон впоследствии утратил значительную поддержку киностудий из-за скандальных высказываний, включая нелестные замечания в адрес евреев. Несмотря на публичные извинения и попытки защитить свою позицию, он с тех пор остался вне мейнстримного Голливуда, что не помешало ему привлечь внимание своими смелыми заявлениями. В частности, вновь оказавшись в центре внимания, голливудская звезда раскритиковала действия властей.

Он отметил недостаточное давление воды, что, по его словам, «выглядело слишком удобным». Официальные лица объяснили ситуацию тем, что одновременно использовалось слишком много пожарных шлангов, что истощило водные резервы.

Актер также предположил, что виной пожаров могут быть поджоги, и задался вопросом, действуют ли предполагаемые поджигатели по собственной воле или по чьему-то указанию. «Что за цели могут стоять за этим? Хотят ли они опустошить штат? Я не знаю», — заявил он, подчеркивая, что не делает окончательных выводов, но считает ситуацию подозрительной.

А тем временем в связи с пожарами досталось и скандально известным Кардашьянам. Актриса Иветт Николь Браун обрушилась с критикой на Хлою Кардашьян из-за ее расточительного использования воды на фоне катастрофических пожаров в Лос-Анджелесе. 40-летняя Кардашьян, одна из самых громких критиков мэра Лос-Анджелеса Карен Басс во время кризиса, сама была раскритикована Браун за чрезмерное потребление воды во время засухи 2022 года.

Поделившись скриншотом статьи Rolling Stone с заголовком «Кардашьяны среди главных расточителей воды в Лос-Анджелесе», Браун написала: «Это было в 2022 году, когда в Лос-Анджелесе была засуха. Всех граждан просили экономить воду ради общего блага. Знаете, из-за пожаров? И вот как некоторые граждане отреагировали на эту просьбу. Это что, шутка такая, @khloekardashian?» Согласно публичным данным Los Angeles Times, дом Хлои в Калабасасе превысил лимит потребления воды на 101 000 галлонов за один месяц.

Фанаты быстро отреагировали, осуждая Хлою. «Я собиралась не вмешиваться следующие 4 года, но этот цирк нужно прекратить. Спасибо», – написал один из них. Другой иронично заметил: «Уверен, Хлое просто нужно было поддерживать уровень воды в бассейне и регулярно чистить джакузи. Подумаешь, немного лишней воды ради развлечения?» Остальные комментировали: «ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ! Всем известно, что Кардашьяны абсолютно глухи к проблемам других» и «Вот что бывает, когда громко кричишь и ошибаешься, @khloekardashian».

С 2022 года в Лос-Анджелесе действуют строгие меры по экономии воды: «обычным» жителям разрешено поливать свои сады только дважды в неделю по восемь минут. Сестра Хлои, Ким Кардашьян, живущая в доме за 60 млн долларов в The Oaks — элитном закрытом поселке рядом с эпицентром одного из нынешних пожаров — была оштрафована городскими властями за превышение лимита воды на 232 000 галлонов. Штрафы получили и другие знаменитости, включая Сильвестра Сталлоне и комика Кевина Харта.

По данным Mail on Sunday, Ким Кардашьян с тех пор установила водосберегающее оборудование. Сосед Кардашьян рассказал Mail on Sunday: «У этих знаменитостей просто зашкаливает чувство собственной исключительности».

За время пожаров появлялись и другие более невероятные конспирологические теории. Одной из них стали слухи о причастности к ним известного рэпера и продюсера Шона «Diddy» Комбса. Всплывали версии, что пожары якобы были организованы преднамеренно, чтобы уничтожить улики, связанные со скандально известными вечеринками Diddy. По сообщениям, огромный особняк Комбса в Лос-Анджелесе остался нетронутым, несмотря на разрушения в соседних районах, что, конечно же, вызвало особый интерес среди любителей самых смелых теорий. Напомним, что Diddy уже неоднократно становился объектом обвинений в сексуальных домогательствах, включая обвинения в изнасилованиях и насилии, которые, как утверждается, происходили на вечеринках в его имении в Лос-Анджелесе. Некоторые утверждают, что существует некий «список Diddy», включающий имена знаменитостей, которые посещали эти мероприятия. В дополнение к этому, слухи также упоминают загадочные туннели, якобы соединяющие особняк Diddy в районе Холмби-Хиллз с другими известными объектами.

Пока в Лос-Анджелесе продолжается борьба с огнем, сам Комбс находится под стражей в ожидании суда. Ему предъявлено множество обвинений, включая торговлю людьми, рэкет и заговор.

Эти теории, хоть и выглядят натянуто, находят аудиторию. Представители властей связывают масштаб пожаров с рядом объективных причин, включая изменение климата и нетипично сухие сезоны.

Катастрофа, охватившая Калифорнию, продолжает обострять споры вокруг эффективности мер по предотвращению стихийных бедствий, причин их возникновения и политических решений, необходимых для борьбы с последствиями климатического кризиса.