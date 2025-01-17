Турция продолжит защищать интересы всех угнетенных «от Сирии до Газы» и поддерживать обездоленных во всем регионе. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 8-м очередном провинциальном конгрессе правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) в Конье.

В ходе своего выступления глава государства раскритиковал оппозицию за недальновидность. «Они так погрузились во внутрипартийную борьбу за власть, что не видят, что происходит в мире. Занятые подсчетом голосов и выдвижением кандидатов, они не находят времени понять положение страны и народа, следить за региональными и мировыми событиями», — заявил турецкий лидер.

Особое внимание Эрдоган уделил критике оппозиции за ее отношение к сирийским беженцам и конфликту в Газе: «Весь мир знает, какую антинациональную и бесчеловечную политику они проводили в сирийском конфликте. Вспомните, как они оскорбляли сирийских беженцев. Во время выборов 14-28 мая они дошли до дна в политике ненависти к этим людям».

Говоря о внутренней политике, президент заявил, что власти решительно настроены на снижение инфляции. «Инфляция - мать всех бед, которые мы называем дороговизной жизни. Поэтому в первую очередь мы нацелены на снижение инфляции, предотвращение несбалансированного роста цен и укрепление стабильности рынков». При этом он отметил, что «большая часть пути в борьбе с инфляцией уже пройдена».

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит активную внешнюю политику: «От Сирии до Газы мы присутствуем во всем регионе, который дорог нашему сердцу. Мы активно участвуем в происходящих событиях и неизменно поддерживаем угнетенных и обездоленных».