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Трамп и Си обсудили ТикТок и фентанил
Избранный президент США провел телефонный разговор с китайским лидером накануне инаугурации
Трамп и Си обсудили ТикТок и фентанил
Фото: AP / Others
17 января 2025 г.

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином за несколько дней до своей второй инаугурации. Об этом сообщили китайские государственные СМИ.

По словам Трампа, обсуждение затронуло вопросы торговли, проблему распространения фентанила, а также ситуацию вокруг социальной сети TikTok, передает Reuters.

Трамп охарактеризовал беседу как «очень хорошую для Китая и США».

Сегодня же стало известно, что в качестве представителя Китая на инаугурации Трампа 20 января присутствовать будет вице-президент КНР Хань Чжэн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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