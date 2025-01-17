Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином за несколько дней до своей второй инаугурации. Об этом сообщили китайские государственные СМИ.

По словам Трампа, обсуждение затронуло вопросы торговли, проблему распространения фентанила, а также ситуацию вокруг социальной сети TikTok, передает Reuters.

Трамп охарактеризовал беседу как «очень хорошую для Китая и США».

Сегодня же стало известно, что в качестве представителя Китая на инаугурации Трампа 20 января присутствовать будет вице-президент КНР Хань Чжэн.