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США исключили Турцию из санкционного указа по Сирии
Байден исключил любые упоминания Турции из санкционного документа, связанного с территориальной целостностью Сирии
США исключили Турцию из санкционного указа по Сирии
Фото: Reuters / Others
17 января 2025 г.

Президент США Джо Байден подписал указ, который пересматривает санкционное распоряжение его предшественника Дональда Трампа от 2019 года — из документа исключены любые упоминания о Турции.

По словам Байдена, вопросы, связанные с турецкой военной операцией в Сирии, утратили актуальность.

В документе при этом сохраняется возможность введения новых санкций против лиц, угрожающих миру, безопасности и территориальной целостности Сирии, а также причастных к серьезным нарушениям прав человека.

Решение Вашингтона стало важной дипломатической победой Анкары, которая долгое время добивалась юридического исключения из ограничений. В 2019 году Трамп подписал указ, предусматривавший санкции в ответ на операцию «Источник мира» Турции на севере Сирии.

В список тогда попали турецкие Минобороны и Минэнерго, а также высокопоставленные чиновники, включая тогдашних глав Хулуси Акара и Сулеймана Сойлу (возглавлявших Минобороны и МВД соответственно).

Однако уже через несколько недель — по завершении операции — Трамп распорядился отменить часть ограничений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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