Пакистанский двойник Трампа продает десерты

53-летний продавец десертов из Пакистана Салим Багга стал местной знаменитостью благодаря своему удивительному сходству с избранным президентом США Дональдом Трампом. Известный своим талантом к пению и вкусными пудингами, он стал привлекать толпы покупателей, желающих не только отведать сладости, но и сделать с ним селфи. #Пакистан #ДвойникТрампа #СалимБагга #Трамп #Десерты #Пудинг #Селфи #Сладости #МестнаяЗнаменитость #Таланты #ПакистанскийПродавец #Певец