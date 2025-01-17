17 января 2025 г.
ПОЛИТИКА
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Пакистанский двойник Трампа продает десерты
53-летний продавец десертов из Пакистана Салим Багга стал местной знаменитостью благодаря своему удивительному сходству с избранным президентом США Дональдом Трампом. Известный своим талантом к пению и вкусными пудингами, он стал привлекать толпы покупателей, желающих не только отведать сладости, но и сделать с ним селфи. #Пакистан #ДвойникТрампа #СалимБагга #Трамп #Десерты #Пудинг #Селфи #Сладости #МестнаяЗнаменитость #Таланты #ПакистанскийПродавец #Певец
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