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ЕС обсуждает миссию на границе Газы и Египта
Евросоюз готовится возобновить мониторинг КПП Рафах между Газой и Египтом — впервые с 2007 года
ЕС обсуждает миссию на границе Газы и Египта
Фото: EEAS / Others
17 января 2025 г.

Евросоюз ведет переговоры о возобновлении гражданской миссии по мониторингу пограничного перехода Рафах между Газой и Египтом — после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Миссия EUBAM Rafah была создана в 2005 году в рамках соглашения между Израилем и Палестинской администрацией (ПА), но прекратила работу после того, как в 2007 году движение ХАМАС возглавило Газу. Теперь ЕС вновь рассматривает возможность ее развертывания для обеспечения стабильности на границе.

Каллас подтвердила, что ЕС ведет консультации с Израилем и ПА, а также отметила важность согласования миссии с Египтом. По ее словам, в настоящее время в миссии находятся десять международных сотрудников и восемь местных специалистов, готовых к работе. Кроме пограничного контроля, ЕС также готов оказать помощь в восстановлении Газы и поддерживает концепцию двух государств как основу решения палестино-израильского конфликта.

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