Евросоюз ведет переговоры о возобновлении гражданской миссии по мониторингу пограничного перехода Рафах между Газой и Египтом — после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Миссия EUBAM Rafah была создана в 2005 году в рамках соглашения между Израилем и Палестинской администрацией (ПА), но прекратила работу после того, как в 2007 году движение ХАМАС возглавило Газу. Теперь ЕС вновь рассматривает возможность ее развертывания для обеспечения стабильности на границе.

Каллас подтвердила, что ЕС ведет консультации с Израилем и ПА, а также отметила важность согласования миссии с Египтом. По ее словам, в настоящее время в миссии находятся десять международных сотрудников и восемь местных специалистов, готовых к работе. Кроме пограничного контроля, ЕС также готов оказать помощь в восстановлении Газы и поддерживает концепцию двух государств как основу решения палестино-израильского конфликта.