Сегодня позиция Турции влияет на решение многих глобальных проблем - будь то война между Россией и Украиной, политика жестокости Израиля в Палестине, кризис в Сирии, ситуация в Ливии или разрешение конфликта между Эфиопией и Сомали. Турция под руководством нашего президента проявляет реальную инициативу во всех этих вопросах. Об этом заявил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун на церемонии вручения наград TRT World Citizen.

По его словам, такая позиция стала возможной благодаря лидерству президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который за 23 года правления превратил Турцию во влиятельную региональную державу и глобального игрока на международной политической арене.

Выступая на церемонии, Алтун также затронул тему роли СМИ в современном мире. Он подчеркнул, что инициатива TRT World Citizen направлена на институционализацию добра в эпоху, когда зло становится обыденным.

«Сегодня геноцид в Палестине происходит на глазах всего мира, и хотя это зло ранит совесть человечества, международная система сделала это зло обыденным и нормализованным. Когда мы смотрим на институты международной системы, мы сталкиваемся с десятками бюрократов и политиков, которые потеряли способность по-настоящему думать перед лицом этого геноцида, угрожающего всему человечеству», — заявил турецкий политик.

В рамках церемонии были награждены пять человек за их мужественное противостояние глобальной несправедливости, неравенству и угнетению. Мероприятие направлено на привлечение внимания к израильской агрессии в Газе, нарушениям прав человека в Сирии и важности укрепления образования. По словам Алтуна, программа TRT демонстрирует, как медиа могут использоваться для распространения правдивой информации и справедливого представительства тех, чьи голоса обычно не слышны.