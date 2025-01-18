ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Глава МИД Турции прибыл в Баку
Хакан Фидан обсудит с руководством Азербайджана двусторонние отношения, региональные вопросы и достижение торгового оборота в $15 млрд
Глава МИД Турции прибыл в Баку
Хакан Фидан и Ильхам Алиев / Фото: МИД Турции / Others
18 января 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Баку, где был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Турции в своем аккаунте в социальной сети X.

Запланирована также встреча Фидана с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние политические, военные, экономические, торговые вопросы, а также сотрудничество в сферах транспорта и энергетики.

Особое внимание будет уделено мерам по достижению намеченного объема двустороннего торгового оборота в 15 млрд долларов. Министры также обсудят расширение сотрудничества в области культуры, туризма, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии, секторе Газа и Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us