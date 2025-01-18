Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Баку, где был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Турции в своем аккаунте в социальной сети X.

Запланирована также встреча Фидана с его азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе переговоров будут обсуждаться двусторонние политические, военные, экономические, торговые вопросы, а также сотрудничество в сферах транспорта и энергетики.

Особое внимание будет уделено мерам по достижению намеченного объема двустороннего торгового оборота в 15 млрд долларов. Министры также обсудят расширение сотрудничества в области культуры, туризма, здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии, секторе Газа и Украине.