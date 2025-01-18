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Израиль одобрил соглашение с ХАМАС
Правительство проголосовало за сделку по обмену пленными и прекращению огня в секторе Газа. Ультраправые министры угрожают выйти из коалиции
Израиль одобрил соглашение с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters / Others
18 января 2025 г.

В субботу утром правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня и обмене пленными с ХАМАС. По итогам шестичасовых переговоров в Иерусалиме министры проголосовали 24 голосами против восьми в пользу сделки, которая вступит в силу в воскресенье утром.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Катара, Египта и США, предусматривает первоначальное прекращение боевых действий на шесть недель. В рамках договоренностей Израиль освободит более 1700 палестинских заключенных в обмен на освобождение ХАМАСом 33 из 94 удерживаемых в Газе заложников.

Израиль начнет постепенный вывод войск из некоторых районов сектора, а также разрешит ежедневный въезд 600 грузовиков с гуманитарной помощью, что обеспечит жизненно важные поставки продовольствия и медикаментов населению, страдающему от многомесячной блокады.

Против соглашения проголосовали шесть ультраправых министров и два члена партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ультраправые партии «Еврейская сила» и «Религиозный сионизм» пригрозили выйти из правительства в знак протеста против сделки, что может привести к падению правящей коалиции и досрочным выборам.

По данным ООН, за 15 месяцев конфликта Израиль разрушил большую часть сектора Газа и убил почти 47 000 палестинцев. Представители ООН и правозащитники обвиняют Израиль в осуществлении геноцида против палестинцев, а Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности.

Гуманитарные организации приветствовали ослабление ограничений на поставки помощи, однако предстоящий запрет Израиля на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) может существенно затруднить восстановление Газы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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