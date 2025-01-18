В субботу утром правительство Израиля одобрило соглашение о прекращении огня и обмене пленными с ХАМАС. По итогам шестичасовых переговоров в Иерусалиме министры проголосовали 24 голосами против восьми в пользу сделки, которая вступит в силу в воскресенье утром.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Катара, Египта и США, предусматривает первоначальное прекращение боевых действий на шесть недель. В рамках договоренностей Израиль освободит более 1700 палестинских заключенных в обмен на освобождение ХАМАСом 33 из 94 удерживаемых в Газе заложников.

Израиль начнет постепенный вывод войск из некоторых районов сектора, а также разрешит ежедневный въезд 600 грузовиков с гуманитарной помощью, что обеспечит жизненно важные поставки продовольствия и медикаментов населению, страдающему от многомесячной блокады.

Против соглашения проголосовали шесть ультраправых министров и два члена партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ультраправые партии «Еврейская сила» и «Религиозный сионизм» пригрозили выйти из правительства в знак протеста против сделки, что может привести к падению правящей коалиции и досрочным выборам.

По данным ООН, за 15 месяцев конфликта Израиль разрушил большую часть сектора Газа и убил почти 47 000 палестинцев. Представители ООН и правозащитники обвиняют Израиль в осуществлении геноцида против палестинцев, а Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности.

Гуманитарные организации приветствовали ослабление ограничений на поставки помощи, однако предстоящий запрет Израиля на деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) может существенно затруднить восстановление Газы.