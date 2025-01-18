Bayraktar TB3 достиг новой вехи в своем развитии, успешно проведя первые огневые испытания. Беспилотник, взлетевший с испытательного центра Baykar в Кешане (Эдирне), был оснащен двумя боеприпасами MAM-T производства ROKETSAN.

Используя электронно-оптическую систему наведения ASELFLIR-500 разработки ASELSAN, дрон точно поразил указанную цель. Согласно графику испытаний, TB3 продолжит тестирование интеграции различных полезных нагрузок и вооружений.

Напомним, что 19 ноября 2024 года TB3 совершил историческое достижение, став первым в мире беспилотником, успешно взлетевшим и приземлившимся на короткую палубу корабля TCG Anadolu с углом наклона 12 градусов без использования вспомогательного оборудования.

Среди других достижений TB3:

TB3 провел в воздухе в общей сложности 887 часов 23 минуты за все время испытаний;

Достигнута высота 36 310 футов в ходе высотных испытаний;

Рекорд длительности полета - 32 часа с покрытием расстояния 5 700 км;

Успешная интеграция системы ASELFLIR-500.

TB3, оснащенный складывающимися крыльями и возможностью управления за пределами прямой видимости, станет ведущим беспилотником в своем классе. Он сможет выполнять разведывательные и ударные миссии на значительном удалении от берега, существенно усиливая военный потенциал Турции.

Компания Baykar, разработавшая TB3, является крупнейшим производителем беспилотников в мире. 83% доходов компании поступает от экспорта, при этом Bayraktar TB2 уже экспортируется в 34 страны, а Bayraktar AKINCI - в 10 стран.