ПОЛИТИКА
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В Баку начался процесс над Рубеном Варданяном и другими сепаратистами Карабаха
В Азербайджане стартовал судебный процесс против 16 бывших чиновников-сепаратистов Карабаха, включая миллиардера и экс-министра непризнанного образования Рубена Варданяна. Их обвиняют в терроризме, геноциде и военных преступлениях. Варданян, задержанный при попытке бегства в Армению, может получить пожизненный срок. #Баку #РубенВарданян #Карабах #СудебныйПроцесс #Терроризм #Геноцид #ВоенныеПреступления #Азербайджан #Сепаратизм
аро / Others
18 января 2025 г.
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