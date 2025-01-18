В Баку начался процесс над Рубеном Варданяном и другими сепаратистами Карабаха

В Азербайджане стартовал судебный процесс против 16 бывших чиновников-сепаратистов Карабаха, включая миллиардера и экс-министра непризнанного образования Рубена Варданяна. Их обвиняют в терроризме, геноциде и военных преступлениях. Варданян, задержанный при попытке бегства в Армению, может получить пожизненный срок. #Баку #РубенВарданян #Карабах #СудебныйПроцесс #Терроризм #Геноцид #ВоенныеПреступления #Азербайджан #Сепаратизм