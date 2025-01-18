Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Баку, где провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. В ходе встречи министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и региональной политики.

«Для меня большая радость находиться в Азербайджане. Здесь мы чувствуем себя как дома», — отметил Фидан, подчеркнув: «Сильная Турция - это сильный Азербайджан, сильный Азербайджан - это сильная Турция». Глава турецкой дипломатии также почтил память шехидов 20 Января.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству. По словам Байрамова, турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 млрд долларов. «В настоящее время в Азербайджане действуют более 4 тыс. турецких компаний», — сообщил глава МИД Азербайджана.

Министры обсудили и новые инфраструктурные проекты. «Мы думаем об укреплении связей между нашими странами. Хотим в кратчайшие сроки реализовать проект железной дороги Карс-Нахчыван», — заявил Фидан. Турецкий дипломат подчеркнул, что Турция и Азербайджан вносят значительный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Глава азербайджанской дипломатии сообщил, что в настоящее время ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу.

В ходе переговоров были затронуты и региональные вопросы. Фидан назвал важным шагом соглашение о делимитации границ между Азербайджаном и Арменией, отметив, что «установление мира на Южном Кавказе отвечает интересам всех сторон».

Министры также обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа. По словам Байрамова, интеграция новой власти в Сирии очень важна для региона. «Турецкая и азербайджанская дипломатии готовы оказать полную поддержку новой администрации, чтобы Сирия могла стать субъектом международной системы», — заверил азербайджанский дипломат.

«Мы также с нетерпением ждем вступления в силу с завтрашнего дня перемирия между ХАМАС и Израилем», — подчеркнул Байрамов, добавив, что Азербайджан планирует восстановить деятельность своего посольства в Дамаске.

Министр Фидан подчеркнул, что Турция приветствует достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, турецкая сторона будет прилагать усилия для того, чтобы оно стало долгосрочным.