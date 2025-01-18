ПОЛИТИКА
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На слушаниях в Сенате США кандидатов Трампа обвинили в профнепригодности
Кандидаты Дональда Трампа в кабинет министров, в том числе претендент на пост министра обороны Пит Хегсет и кандидат на должность генпрокурора Пэм Бонди, были подвергнуты жесткой критике во время слушаний в Сенате. Обвинения в неподготовленности и отказе признать очевидные факты усилили сомнения в их профессиональной пригодности накануне инаугурации избранного президента Дональда Трампа, запланированной на 20 января. #Сенат #Трамп #КабинетМинистров #ПитХегсет #ПэмБонди #СлушанияВСенате #ПолитикаСША #Инаугурация2025 #ПрофессиональнаяПригодность #КритикаТрампа
авып / Others
18 января 2025 г.
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