Байден: Нетаньяху оправдывал ковровые бомбардировки Газы

Джо Байден в интервью MSNBC поделился шокирующими подробностями того, как израильский премьер-министр Нетаньяху оправдывал ковровые бомбардировки Газы. В ответ на предостережение Байдена о недопустимости таких атак на мирных жителей, Нетаньяху сравнил их с ядерной бомбардировкой Японии и ковровыми ударами по Берлину, которые когда-то совершали США. #Байден #Нетаньяху #Газа #КовровыеБомбардировки #МирныеЖители #КонфликтНаБлижнемВостоке #Израиль #США #ЯдернаяБомбардировка #Берлин #Интервью #MSNBC #Политика