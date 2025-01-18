ПОЛИТИКА
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Байден: Нетаньяху оправдывал ковровые бомбардировки Газы
Джо Байден в интервью MSNBC поделился шокирующими подробностями того, как израильский премьер-министр Нетаньяху оправдывал ковровые бомбардировки Газы. В ответ на предостережение Байдена о недопустимости таких атак на мирных жителей, Нетаньяху сравнил их с ядерной бомбардировкой Японии и ковровыми ударами по Берлину, которые когда-то совершали США. #Байден #Нетаньяху #Газа #КовровыеБомбардировки #МирныеЖители #КонфликтНаБлижнемВостоке #Израиль #США #ЯдернаяБомбардировка #Берлин #Интервью #MSNBC #Политика
ывфа / Others
18 января 2025 г.
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