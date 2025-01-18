Новая модель Bayraktar TB3 успешно прошла огневое испытание

Компания Baykar сообщила об успешном испытании боевых возможностей новой модели турецкого БПЛА Bayraktar TB3 PT-3. Впервые дрон использовал отечественный боеприпас MAM-T от компании Roketsan. Эта же модель Bayraktar уже совершила исторический взлет и посадку на короткой палубе корабля и провела более 700 часов летных испытаний. #BayraktarTB3 #БПЛА #Турция #Baykar #ОгневоеИспытание #MAMT #Roketsan #Боеприпасы #Технологии #Дрон #ВоенныеТехнологии #ВоеннаяИндустрия