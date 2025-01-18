В субботу утром возле здания Верховного суда Ирана в Тегеране произошла стрельба, жертвами которой стали два судьи, еще один получил ранения. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

По данным Tehran Times, нападение произошло около 10:45 по местному времени. Погибли судьи Али Разини и Мохаммад Мокисех, занимавшиеся делами о преступлениях против национальной безопасности, шпионаже и терроризме.

«Сразу после теракта была предпринята попытка задержать стрелявшего, который затем стремительно покончил с собой», — заявили в пресс-службе судебной системы.

В ведомстве подчеркнули, что первоначальные выводы не связывают нападавшего с какими-либо судебными процессами Верховного суда. Сейчас ведется расследование, чтобы установить организаторов нападения.

Отмечается, что один из погибших, 71-летний Али Разини, уже становился мишенью атаки. В январе 1998 года к его автомобилю прикрепили магнитную бомбу, тогда судья получил ранения.

Иранские власти классифицировали случившееся как теракт и обещают оперативно раскрыть его обстоятельства.