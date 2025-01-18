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Президент Эрдоган: нельзя позволить Израилю нарушить перемирие
На провинциальном конгрессе AK Parti в Адане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о провале плана раздела Сирии и подчеркнул поддержку Палестины в борьбе против геноцида
Президент Эрдоган: нельзя позволить Израилю нарушить перемирие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Photo: AA
18 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 8-м очередном провинциальном конгрессе Партии справедливости и развития (AK Parti) в Адане сделал несколько заявлений, затронув международные вопросы.

Говоря о ситуации в Сирии, Эрдоган отметил: «План разделить Сирию на три части и превратить ее в легко усваиваемые «кусочки» провалился».

Президент подчеркнул, что Турция продолжает оказывать поддержку сирийцам, которые добровольно возвращаются на родину, но при этом никого не принуждает.

Особое внимание турецкий лидер уделил кризису в Газе.

«Несмотря на 467 дней геноцида и массовых убийств, Израиль не смог сломить волю наших братьев в Газе», — заявил Эрдоган.

Он также раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху, отметив, что у Израиля «длинная история нарушений режима прекращения огня».

«На этот раз такого допускать нельзя», — подчеркнул Эрдоган.

Президент заверил, что Турция будет продолжать борьбу за привлечение к ответственности всех, кто совершает военные преступления и преступления против человечности в Палестине.

Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Турция задействует все ресурсы для помощи Газе в период прекращения огня.

«С Божьей помощью, мы залечим кровоточащие раны Газы», — отметил турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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