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Нефтебазы РФ вновь под прицелом
Российские ПВО перехватили 46 украинских беспилотников, часть из которых атаковали нефтебазы в Калужской и Тульской областях
Нефтебазы РФ вновь под прицелом
Фото: Reuters / Reuters
18 января 2025 г.

В ночь на 18 января дежурные средства ПВО России перехватили 46 украинских беспилотников над шестью регионами страны, сообщил Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 11 — над Курской, семь — над Калужской, пять — над Тульской, три — над Белгородской и два — над Воронежской областями.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вечером 17 января сообщил о возгорании на территории промышленного предприятия в городе Людиново. По его словам, целью атаки стала местная нефтебаза. Пострадавших нет, уточнил чиновник.

В Тульской области в результате атаки беспилотников загорелась емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По информации телеграм-канала Shot, удары были нанесены по предприятию в районе станции Дедилово и нефтебазе рядом с городом Узловая. Пожар потушен, пострадавших нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что на территории Починковского района ночью сбиты пять дронов. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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