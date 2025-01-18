В рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными планируется освободить 1977 палестинцев, из которых 290 отбывают пожизненный срок. Об этом сообщил Каддура Фарис, глава Общества палестинских пленных, в интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби».

Соглашение также предусматривает освобождение 1000 палестинских заключенных, задержанных после 8 октября 2023 года, и 47 пленных, которые ранее были освобождены в рамках сделки 2011 года, но позже повторно арестованы.

Фарис уточнил, что окончательное количество освобожденных зависит от информации о состоянии израильских пленных в секторе Газа. По его словам, ХАМАС пока не предоставил полных данных из-за масштабных разрушений в регионе.

Захир Джаббарин, один из лидеров ХАМАС, обсудил с Фарисом детали соглашения, включая координацию процесса обмена и устранение препятствий. На встрече также присутствовали представители ХАМАС и Общества палестинских пленных.

По тексту соглашения, процесс обмена будет проходить в течение 42 дней и состоять из семи этапов, разделенных по времени.

На сегодняшний день в израильских тюрьмах содержится 10 400 палестинцев, включая 600 отбывающих пожизненный срок, сообщает палестинский Комитет по делам пленных и освобожденных.

Израиль настаивает на высылке некоторых пленных, что вызывает протесты со стороны палестинской стороны и усложняет освобождение руководящих лиц.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными было одобрено правительством Израиля накануне.