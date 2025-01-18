В своей речи на провинциальном конгрессе Партии справедливости и развития (AK Parti) в Мерсине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность завершения борьбы с террористическими организациями. Он отметил, что активные операции привели к снижению активности группировок как в Турции, так и за ее пределами.

«Мы готовы искоренить террористическую угрозу, отдать дань памяти нашим героям и построить будущее, свободное от террора. Это — наша решимость и долг перед нацией», — заявил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что процесс разоружения террористических организаций находится на финальной стадии.

«У нас нет ни малейшей терпимости к террористической организации YPG, удерживающей под оккупацией треть территории Сирии. В ближайшее время мы предпримем шаги для окончательного решения этого вопроса», — отметил Эрдоган.

Президент отметил, что падение 61-летнего режима Баас в Сирии открывает новые возможности для страны и региона.

«Сирийские братья и сестры начали возвращаться домой. Турция всегда поддерживала и будет поддерживать их в восстановлении своих жизней», — подчеркнул он.

Турецкий лидер выразил готовность продолжать тесное сотрудничество с новой сирийской администрацией, чтобы укрепить социальное и экономическое восстановление страны.

Президент также раскритиковал вмешательство западных стран, призвав их сосредоточиться на решении собственных проблем.

«Политика «разделяй и властвуй» больше не действует в нашем регионе. Будущее принадлежит народам, которые веками жили на этой земле», — заявил он.