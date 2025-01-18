Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью подкасту The New Yorker Radio Hour обсудил возможные условия перемирия между Россией и Украиной и то, какие уступки могут потребоваться от обеих сторон.

По словам Блинкена, позиция президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от общественного мнения.

«Если украинский народ поверит и захочет разрешения конфликта или перемирия, Зеленский отразит это в своей политике», — отметил он.

При этом Госсекретарь подчеркнул, что вопрос территорий, находящихся под контролем России, может остаться нерешенным на длительное время.

Блинкен напомнил, что США всегда стремились поддерживать Украину, чтобы она могла достичь перемирия с позиции силы. Эта цель останется ключевой задачей для будущей администрации, добавил он.

«Это в интересах администрации Трампа: сделка должна быть сильной. Президент Трамп гордится заключением лучших сделок», — отметил Блинкен.

Отвечая на вопрос о возможной реакции президента РФ Владимира Путина на перемирие, госсекретарь подчеркнул необходимость надежной сдерживающей силы.

«Перемирие должно быть прочным. Без нее Путин использует его для передышки и подготовки нового нападения», — заявил он.

Блинкен также отметил, что для достижения прочного перемирия необходимо, чтобы стороны ясно видели альтернативы мирному соглашению, оценивая все последствия для своих стран.