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Число жертв Израиля растет
После объявления о прекращении огня в Газе израильские обстрелы унесли жизни 123 палестинцев, включая 33 ребенка
Число жертв Израиля растет
Газа / Фото: Reuters
18 января 2025 г.

После заявления о прекращении огня в секторе Газа израильская армия продолжила обстрелы, в результате которых погибли 123 палестинца, включая 33 ребенка и 33 женщины. Еще 270 человек получили ранения. Обстрелам подверглись все города эксклава, сообщила Служба гражданской обороны в Газе.

15 января избранный президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС по прекращению огня и обмену пленными.

«Достигнуто соглашение по Газе. Они будут освобождены в ближайшее время. Спасибо», — заявил Трамп.

По информации Катара, соглашение вступит в силу 19 января и будет реализовано в три этапа в течение 42 дней. В ходе первого этапа планируется освобождение 33 израильских пленных, а также предоставление гуманитарной помощи сектору Газа и возвращение перемещенных палестинцев в свои районы.

Детали второго и третьего этапов будут объявлены после завершения первого.

Ранее глава Общества палестинских пленных Каддура Фарис в интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби» заявил, что в рамках первого этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными планируется освободить 1977 палестинцев, из которых 290 отбывают пожизненный срок.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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