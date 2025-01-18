ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский требует давления на союзников РФ
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по Киеву и Запорожью, призвал усилить международное давление на всех, кто поддерживает Россию в войне
Зеленский требует давления на союзников РФ
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Reuters
18 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению международного давления на союзников России после ракетных ударов по Киеву и Запорожью. Об этом он написал в своем телеграм-канале, подчеркивая, что единство с миром — ключ к ответу на российские атаки.

«Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны ощущать такое же давление, как эти удары», — отметил Зеленский.

По его словам, в результате утреннего удара баллистической ракетой по центру Киева погибли три человека, еще трое ранены. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Спасательные службы продолжают устранять последствия атаки.

Президент также сообщил об ударах по Запорожью, где пострадали десять человек.

«Разрушена инфраструктура, повреждены дома многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается до сих пор», — добавил он.

Российские военные в ночь на 18 января нанесли удар по Киеву и другим регионам Украины с применением баллистических ракет и беспилотников.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака включала 39 ударных дронов типа «Шахед», беспилотники-имитаторы и четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23. Украинская ПВО сбила 24 дрона и две ракеты. Оставшиеся беспилотники были «локационно потеряны» без последствий.

Атака затронула 11 областей, включая Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую, Черниговскую, Киевскую, Хмельницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Донецкую.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us