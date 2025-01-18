Президент Украины Владимир Зеленский призвал к усилению международного давления на союзников России после ракетных ударов по Киеву и Запорожью. Об этом он написал в своем телеграм-канале, подчеркивая, что единство с миром — ключ к ответу на российские атаки.

«Все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны ощущать такое же давление, как эти удары», — отметил Зеленский.

По его словам, в результате утреннего удара баллистической ракетой по центру Киева погибли три человека, еще трое ранены. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Спасательные службы продолжают устранять последствия атаки.

Президент также сообщил об ударах по Запорожью, где пострадали десять человек.

«Разрушена инфраструктура, повреждены дома многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается до сих пор», — добавил он.

Российские военные в ночь на 18 января нанесли удар по Киеву и другим регионам Украины с применением баллистических ракет и беспилотников.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, атака включала 39 ударных дронов типа «Шахед», беспилотники-имитаторы и четыре баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23. Украинская ПВО сбила 24 дрона и две ракеты. Оставшиеся беспилотники были «локационно потеряны» без последствий.

Атака затронула 11 областей, включая Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую, Черниговскую, Киевскую, Хмельницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Донецкую.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.