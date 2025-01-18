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Сирия закрывает двери для товаров ряда стран
Новые власти Сирии запретили ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд гражданам Ирана и Израиля
Сирия закрывает двери для товаров ряда стран
Сирия / Фото: AA
18 января 2025 г.

Новое руководство Сирии запретило ввоз на территорию страны товаров из России, Ирана и Израиля. Об этом сообщает портал Al Araby со ссылкой на министерство финансов республики.

Согласно новому постановлению, незаконно ввезенные товары подлежат конфискации. При этом запрет на въезд распространяется на граждан Ирана и Израиля, но не затрагивает россиян.

Ранее дипломатический источник Asharq Al-Awsat сообщил, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов может стать первым российским официальным лицом, посетившим Дамаск после падения режима Асада.

Визит готовится на фоне неопределенности вокруг российского военного присутствия в Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров 14 января заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с новым руководством Сирии.

«У нас посольство никуда не уезжало из Дамаска, у них есть повседневные контакты, мы готовы быть полезными в усилиях по нормализации обстановки», — отметил министр.

Стоит отметить, что Дамаск уже посетили делегации из Турции, США, Германии, Франции и арабских стран Персидского залива.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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