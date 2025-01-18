Будущая администрация Дональда Трампа намерена добиться смены власти в Венесуэле. США обвиняют президента страны Николаса Мадуро в фальсификации выборов, преследовании политических оппонентов и угрозах вторжения в Пуэрто-Рико, сообщает портал Axios.

За последнее десятилетие Венесуэла столкнулась с крупнейшим миграционным кризисом в современной истории Западного полушария — по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, страну покинули около 8 млн человек. Трамп часто приводит венесуэльцев в пример, когда говорит о преступных иммигрантах в США. Борьба с нелегальной миграцией была одним из основных предвыборных обещаний республиканца.

В ходе предвыборной кампании Трамп обвинил Мадуро в преднамеренной отправке в США преступных группировок, в частности Tren de Aragua. Кандидат на пост госсекретаря в администрации Трампа Марко Рубио охарактеризовал Венесуэлу как «государство, управляемое наркоторговой организацией».

Команда Трампа заявляет о намерении отстранить Мадуро от власти по примеру недавно свергнутого сирийского лидера Башара Асада. «Мы были бы совсем не против, если бы Мадуро стал соседом Асада в Москве», — заявил советник Трампа по внешней политике в интервью Axios.

Ближайшими союзниками Венесуэлы остаются Куба, Китай, Россия и Иран. По утверждению Рубио, Иран наладил производство беспилотников на территории страны.

Несмотря на санкции, введенные Трампом в первый президентский срок, конкретные меры по отстранению Мадуро от власти пока не определены. Интерес к смене режима усилился после недавнего решения администрации Байдена ослабить ограничения в отношении Кубы.

«Ситуация нестабильна, — отметил советник Трампа. — Он [Мадуро] буквально разрушает страну... Массовый исход беженцев, отправка преступников в США, падение добычи нефти, присутствие китайских, российских и кубинских специалистов».

Примечательно, что ранее США, Великобритания и Евросоюз ввели новые санкции против Венесуэлы в день инаугурации Мадуро. Госдепартамент США объявил награду в $25 млн за информацию о местонахождении венесуэльского лидера. Крупное вознаграждение также назначено за данные о главе МВД Диосдадо Кабельо и министре обороны Владимире Падрино.

Венесуэла осудила санкции. «Вооруженные силы Венесуэлы категорически и решительно отвергают новые ограничения, наложенные позорным империалистическим братством», — заявил генерал Доминго Эрнандес Ларес, глава Стратегического оперативного командования, назвав санкции «отчаянным шагом, выходящим за рамки международного права».

Основной соперник Мадуро, кандидат от оппозиционной коалиции Эдмундо Гонсалес, и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо не признали результаты выборов. США, Италия и Аргентина поддержали Гонсалеса в качестве избранного президента. На инаугурации Мадуро присутствовали лидеры Кубы и Никарагуа, а председатель Госдумы РФ передал поздравления от президента России.

После краткого ареста Марии Корины Мачадо 9 января Трамп написал в Truth Social: «Борцы за свободу не должны пострадать, они ДОЛЖНЫ оставаться В БЕЗОПАСНОСТИ и ЖИВЫМИ!» На угрозу Мадуро вторгнуться в Пуэрто-Рико советник Трампа отреагировал иронично: «Он собирается вторгнуться в Пуэрто-Рико? На чем?»