Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу вечером о «временном» характере соглашения о прекращении огня с ХАМАС. По его словам, президент США Джо Байден и избранный президент Дональд Трамп предоставили Израилю полное право возобновить военные действия, если следующие этапы соглашения не будут реализованы палестинской стороной.

«Израиль не уменьшит, а увеличит количество войск в Филадельфийском коридоре на первом этапе», — подчеркнул израильский премьер-министр.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в воскресенье в 8:30 по местному времени (6:30 по Гринвичу), объявил Катар, выступающий посредником в переговорах.

42-дневное прекращение огня было достигнуто под совместным давлением действующей и будущей администраций США. Через две недели должны начаться переговоры по второму, более сложному этапу соглашения. По истечении шестинедельного срока кабинет безопасности Израиля примет решение о дальнейших действиях.

Напомним, что перемирие предусматривает освобождение удерживаемых в Газе заложников и палестинских заключенных, а также доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. После анонса перемирия в Газе начались дискуссии о количестве и личностях палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках достигнутых договоренностей.

Согласно договоренности, 33 израильтянина будут освобождены из Газы в обмен на сотни палестинцев, находящихся в настоящее время в израильских тюрьмах. Однако точное число палестинцев, которых предстоит освободить, остается неясным, поскольку официальный текст соглашения пока не обнародован.

По сообщениям израильских СМИ, на первом этапе сделки могут быть освобождены до 1900 палестинцев. По оценкам палестинской и израильской сторон, в израильских тюрьмах содержатся более 13 000 палестинцев, включая задержанных во время последнего вторжения в Газу.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в субботу, что, несмотря на договоренность о прекращении огня, в результате израильских атак погибли еще 23 палестинца. С октября 2023 года число погибших достигло 46 899 человек, более 110 725 получили ранения.

Это стало последней сводкой жертв перед вступлением в силу режима прекращения огня в самом кровопролитном противостоянии между Израилем и ХАМАС за всю историю конфликта.