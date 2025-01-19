Взрыв бензовоза в Нигерии унес жизни по меньшей мере 60 человек

В районе Дикко в штате Нигер на севере Нигерии взорвался бензовоз, в результате чего погибли по меньшей мере 60 человек, собравшихся для получения топлива.В октябре в штате Джигава на севере Нигерии произошел аналогичный инцидент, унеся жизни более 170 человек. #Нигерия #Нигер #бензовоз #взрыв #Африка #топливо #жертвы