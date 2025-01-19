В воскресенье утром израильские военные нанесли серию ударов по различным районам сектора Газа, в результате которых погибли как минимум восемь палестинцев. Это произошло после того, как запланированное перемирие было отложено. По сообщениям экстренных служб, авиаудары были нанесены по району аль-Шааф на востоке города Газа, где погибли трое мирных жителей и несколько получили ранения. Также атакам подвергся северный район Бейт-Ханун.

Израиль отказался начинать перемирие, заявив, что ХАМАС не предоставил список заложников для освобождения. Представители ХАМАС подтвердили свою готовность к прекращению огня и объяснили задержку с предоставлением списка «техническими полевыми причинами».

По условиям соглашения, первый этап перемирия должен продлиться шесть недель. В этот период планируется обмен заложниками: 33 израильтянина должны быть освобождены в обмен на палестинских заключенных. Также соглашение предусматривает постепенный отвод израильских войск из густонаселенных районов Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна продолжит войну «новыми, более мощными способами», если второй этап соглашения о прекращении огня окажется «бесполезным». Министр финансов Бецалель Смотрич добавил, что получил гарантии продолжения военной операции и «постепенного захвата всего сектора Газа».

С начала конфликта 7 октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа погибло не менее 46 899 человек, большинство из которых - женщины и дети. Более 110 000 человек получили ранения.

Израильские военные предупредили палестинцев об опасности приближения к их позициям после начала перемирия. Согласно договоренностям, невооруженным беженцам разрешат вернуться в северную часть Газы двумя группами: первой группе - на седьмой день через улицу Рашид, второй - на 22-й день через улицу Салах аль-Дин.