Перемещенные палестинцы возвращаются на север Газы после вывода израильских войск

Видео того, как израильские войска уходят из северной части Газы 18 января - за несколько часов до того, как должно было вступить в силу соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем. Перемещенные палестинцы, вернувшиеся в Бейт-Лахию, Джебалию и Аль-Сафтави, увидели масштабные разрушения, оставленные израильскими войсками. #Израиль #ХАМАС #палестинцы #Газа #война #перемирие #возвращение