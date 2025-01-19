В секторе Газа началось долгожданное перемирие после трехчасовой задержки, вызванной тем, что Израиль настаивал на продолжении боевых действий до получения списков заложников, планируемых к освобождению.

Несмотря на задержку, в разрушенном войной регионе начались празднования, а некоторые палестинцы стали возвращаться в свои дома. Перемирие, начавшееся в 11:15 по местному времени, является первым шагом к прекращению конфликта.

«Люди нетерпеливы. Они хотят, чтобы это безумие закончилось», — сказал Associated Press Ахмед Маттер, житель города Газа.

До начала перемирия израильские удары привели к человеческим жертвам: не менее восьми человек погибли в городе Хан-Юнус, еще трое - в городе Газа. ХАМАС объяснил задержку с передачей имен «техническими полевыми причинами».

Согласно договоренностям, в течение первой 42-дневной фазы перемирия должны быть освобождены 33 заложника из Газы и сотни палестинских заключенных. Израильские силы должны отойти в буферную зону внутри Газы, а многие перемещенные палестинцы смогут вернуться домой. Также ожидается увеличение потока гуманитарной помощи в пострадавший регион.

По данным Министерства здравоохранения Газы, за время конфликта погибло более 47 000 палестинцев, преимущественно женщин и детей. Еще более 110 700 человек получили ранения, согласно данным местных органов здравоохранения.