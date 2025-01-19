Несмотря на соглашение о прекращении огня Израиль продолжает убивать палестинцев

Израиль убил по меньшей мере восемь палестинцев и ранил более 25 человек после того, как соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским войскам продолжать нападения, пока ХАМАС не объявит список заложников, которые должны быть освобождены. #Израиль #ХАМАС #палестинцы #Газа #война #перемирие #убийства