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Несмотря на соглашение о прекращении огня Израиль продолжает убивать палестинцев
Израиль убил по меньшей мере восемь палестинцев и ранил более 25 человек после того, как соглашение о прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским войскам продолжать нападения, пока ХАМАС не объявит список заложников, которые должны быть освобождены. #Израиль #ХАМАС #палестинцы #Газа #война #перемирие #убийства
Несмотря на соглашение о прекращении огня Израиль продолжает убивать палестинцев / Others
19 января 2025 г.
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