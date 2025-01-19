Сотни сторонников арестованного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в ночь на воскресенье штурмовали здание суда в Сеуле после решения о продлении его содержания под стражей. Протестующие разбили окна, ворвались внутрь и устроили погром, что исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок назвал «немыслимым» для демократического общества.

Юн стал первым действующим президентом Южной Кореи, арестованным по обвинению в мятеже после его ошеломляющего, но кратковременно объявленного военного положения 3 декабря, которое спровоцировало острый политический кризис. Решение суда о продлении ареста до 20 дней вызвало бурную реакцию его сторонников, которые устроили беспорядки.

Полиция задержала 46 участников штурма, еще 40 человек получили травмы, в том числе девять полицейских. Некоторые протестующие транслировали происходящее в прямом эфире, но были задержаны во время трансляций.

Арест Юна обосновали опасениями по поводу уничтожения доказательств. Президент находится в одиночной камере Сеульского центра содержания, отказывается от допросов, а его адвокаты заявляют о незаконности ареста. Сам Юн назвал штурм суда «шокирующим» и призвал сторонников выражать протест мирно.

Тем временем Конституционный суд Республики Корея решает, следует ли окончательно отстранить Юна от власти, что может усугубить и без того глубокий политический кризис в стране. Ранее за импичмент президента — со второй попытки — проголосовал парламент. У судей есть 180 дней для вердикта, а для окончательного отстранения Юна от власти понадобится поддержка шести из девяти членов Конституционного суда.