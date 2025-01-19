ХАМАС представил список из трех израильских заложников, которые будут освобождены сегодня. В список вошли Руми Генена, Эмили Дамари и Дорон Штанбар Хаир, сообщил пресс-секретарь ХАМАС Абу Убейда.

Израиль подтвердил получение списка. По данным Jerusalem Post, первый обмен пленными запланирован на 17:00 по местному времени.

В ХАМАС пояснили, что задержка с объявлением имен заложников, подлежащих освобождению, была связана с вопросами безопасности на местах.

После предоставления списка вступило в силу прекращение огня. Израиль также начал частичный вывод своих войск. Колонны техники были замечены в районах Рафаха и Бейт-Хануна, во время вывода израильских сил.

Одновременно в сектор Газа начали поступать гуманитарные грузы. Сообщается, что туда направлено 200 грузовиков с топливом и другими необходимыми товарами.