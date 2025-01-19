Крайне правая израильская партия «Еврейская сила» («Оцма Йехудит»), возглавляемая министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, объявила о выходе из правящей коалиции в знак протеста против соглашения о прекращении огня в Газе.

Как сообщает Haaretz, министры от партии передали премьер-министру Биньямину Нетаньяху письма о своей отставке.

«С этого момента партия «Оцма Йехудит» больше не является членом коалиции», — говорится в заявлении.

Решение о выходе из правительства было мотивировано недовольством Бен-Гвира и его соратников тем, что кабинет министров одобрил перемирие с ХАМАС и согласился на освобождение сотен палестинских заключенных.

Несмотря на выход ультраправой партии, коалиция Нетаньяху сохраняет большинство, удерживая 62 из 120 мест в Кнессете.

Накануне соглашение о перемирии и обмене пленными было утверждено 24 министрами правительства — восемь членов кабмина проголосовали против. Перемирие вступило в силу в 11:15 по местному времени (09:15 GMT) в воскресенье, с задержкой на несколько часов. Израильская сторона обвинила ХАМАС в затягивании процесса из-за позднего предоставления списка пленных, подлежащих освобождению. Изначально соглашение должно было вступить в силу в 08:30 (06:30 GMT).

Согласно данным местных медиков, с 7 октября 2023 года в результате израильской военной операции в Газе погибли почти 47 тыс. человек, в основном женщины и дети, более 110 тыс. человек получили ранения.