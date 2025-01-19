ПОЛИТИКА
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Трамп будет душить Германию. Или спасать?
Министр экономики ФРГ опасается, что Германия станет главной целью торговых тарифов Трампа. Его же политический оппонент — вероятный будущий канцлер — напротив, настроен оптимистично
Трамп будет душить Германию. Или спасать?
Фото: АА / Others
19 января 2025 г.

Германия, вероятно, окажется главным объектом новых торговых тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Выступая на предвыборном митинге партии «Зеленые» в Мюнхене, Хабек подчеркнул, что именно Германия имеет крупнейшее положительное сальдо в торговле с США, что «является занозой в боку Дональда Трампа». Хотя Вашингтон может вводить торговые ограничения только против всего Европейского союза в целом, министр уверен, что Трамп «нацелит тарифы таким образом, чтобы они ударили именно по германской экономике». Ранее Трамп не раз критиковал ЕС за ограниченные закупки американских автомобилей и сельскохозяйственной продукции, а также жаловался на большое количество немецких машин на улицах Нью-Йорка. Хабек заверил, что ЕС готов «дать отпор» новым пошлинам, но подчеркнул, что Германия должна активнее укреплять европейскую экономику. «Каким бы ни было следующее правительство Германии, оно должно действовать в европейском ключе», — отметил министр. Между тем лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, считающийся вероятным будущим канцлером, высказал менее тревожные оценки. По его словам, Трамп «очень предсказуем» и придерживается обещанных шагов, а значит, Европе стоит ожидать большей ясности в ближайшие месяцы. «Он заставляет ЕС проводить реформы, которые все равно были необходимы. Например, укреплять обороноспособность», — заявил Мерц, отметив, что в этом контексте действия Трампа могут открыть «возможности для правильных решений».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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