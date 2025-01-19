Германия, вероятно, окажется главным объектом новых торговых тарифов со стороны президента США Дональда Трампа, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Выступая на предвыборном митинге партии «Зеленые» в Мюнхене, Хабек подчеркнул, что именно Германия имеет крупнейшее положительное сальдо в торговле с США, что «является занозой в боку Дональда Трампа». Хотя Вашингтон может вводить торговые ограничения только против всего Европейского союза в целом, министр уверен, что Трамп «нацелит тарифы таким образом, чтобы они ударили именно по германской экономике». Ранее Трамп не раз критиковал ЕС за ограниченные закупки американских автомобилей и сельскохозяйственной продукции, а также жаловался на большое количество немецких машин на улицах Нью-Йорка. Хабек заверил, что ЕС готов «дать отпор» новым пошлинам, но подчеркнул, что Германия должна активнее укреплять европейскую экономику. «Каким бы ни было следующее правительство Германии, оно должно действовать в европейском ключе», — отметил министр. Между тем лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, считающийся вероятным будущим канцлером, высказал менее тревожные оценки. По его словам, Трамп «очень предсказуем» и придерживается обещанных шагов, а значит, Европе стоит ожидать большей ясности в ближайшие месяцы. «Он заставляет ЕС проводить реформы, которые все равно были необходимы. Например, укреплять обороноспособность», — заявил Мерц, отметив, что в этом контексте действия Трампа могут открыть «возможности для правильных решений».