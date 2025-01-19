Тысячи людей вышли на митинг в Киеве, требуя от властей активизировать усилия по возвращению украинских военнопленных, находящихся в России. Участники также призвали власти усилить поиски военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. «Мы пришли сюда, чтобы нас не забыли, чтобы о нас вспомнили, чтобы когда они вернутся, они знали, что мы их ждали», — сказала Юлия, жена пропавшего бойца, передает Associated Press.

Подобные митинги проходят в Киеве регулярно. Родственники пленных и пропавших военнослужащих выражают недовольство недостаточной прозрачностью правительства в вопросах обмена и поиска пропавших.

По данным Киева, на январь 2025 года Украина провела 59 обменов пленными, последний из которых состоялся 15 января. Тогда было возвращено 150 украинских военных в обмен на такое же число российских военнослужащих. Точные цифры о числе украинских пленных в России официально не разглашаются, но, по оценкам, речь может идти, по меньшей мере, о 8 тыс. человек. В апреле украинские власти заявляли, что общее число пропавших без вести в результате продолжающейся войны — как военных, так и гражданских — может достигать 37 тыс. человек. За сутки до этого российский обстрел дронами и ракетами — в ночь на субботу — привел к гибели трех человек в Киеве. Среди погибших — охранник предприятия и два пассажира маршрутки. Украинские военные сообщили, что РФ выпустила по столице 39 дронов и четыре баллистические ракеты. ВСУ сообщили о сбитии или лишении управления 38 дронов, а также об отражении двух ракет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении водопровода, выбитых окнах в жилых домах и задымлении в одном из подъездов. Станцию метро «Лукьяновская» временно закрывали из-за повреждений стеклянного входа.