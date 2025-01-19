В Газе началась передача трех израильских заложников представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). По данным «Анадолу», боевое крыло ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — приступило к передаче пленных в рамках первой фазы соглашения о прекращении огня и обмене пленными.

Как заявили в медиа-офисе ХАМАС, в воскресенье утром три женщины, удерживаемые в Газе, будут освобождены в соответствии с достигнутым соглашением. В ответ Израиль отпустит 90 (влючая 21 несовершеннолетнего) палестинских заключенных из своих тюрем — ХАМАС опубликовал их имена.

Израильский телеканал Channel 12 подтвердил, что процесс передачи пленников Красному Кресту уже запущен. Режим прекращения огня в Газе официально вступил в силу в 11:15 по местному времени (09:15 GMT) после нескольких часов задержки, вызванной обвинениями Израиля в том, что ХАМАС не представил вовремя список пленников, подлежащих освобождению.

Изначально перемирие должно было начаться в 08:30 утра. Этот обмен стал частью более масштабного соглашения между Израилем и ХАМАС при посредничестве международных партнеров. Ожидается, что в дальнейшем будут проведены дополнительные этапы обмена пленными и гуманитарные поставки в Газу.