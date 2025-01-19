*** 21:20

TikTok объявил о возобновлении работы в США, несмотря на запрет, вступивший в силу 19 января. В заявлении компании решение объясняется поддержкой Дональда Трампа, который пообещал отсрочить действие закона специальным указом.

«Благодарим президента Трампа за четкость позиции и гарантию, что наши партнеры не столкнутся с санкциями», — говорится в сообщении TikTok в X.

Ожидается, что указ отложит запрет до 90 дней, за которые компания планирует договориться с Трампом о долгосрочном решении. Ранее в качестве условия онпредложил передать по меньшей мере 50% соцсети американским инвесторам.

*** 19:00

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит доступ к TikTok в стране с помощью указа сразу после инаугурации в понедельник. Однако он настаивает, что не менее 50% акций компании должны принадлежать американским инвесторам.

Популярная соцсеть прекратила работу в США в ночь на воскресенье, за несколько часов до вступления в силу закона о запрете TikTok на основании угроз национальной безопасности. Американские власти опасаются, что материнская компания ByteDance, базирующаяся в Китае, может передавать данные пользователей китайскому правительству.

«Я продлю срок перед вступлением закона в силу, чтобы мы могли заключить сделку, которая обеспечит защиту национальной безопасности», — написал Трамп в Truth Social.

TikTok предупредил пользователей о блокировке, но сослался на обещание Трампа о возможном восстановлении работы. Тем временем конкуренты, такие как Meta и Snap, уже заметили рост популярности на фоне закрытия TikTok.

Пекин раскритиковал решение США, назвав его попыткой подавления китайского бизнеса. Однако Трамп, по данным источников, рассматривает возможность политического урегулирования вопроса, а инвесторы уже начали готовить предложения по покупке TikTok в США.