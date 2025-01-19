Сам сдался

Президент Южной Кореи Юн Сок Ëль, ранее отстраненный от исполнения обязанностей, стал первым главой государства в стране, взятым под арест. Его доставили в Управление по расследованию коррупции, 17 января арест признали законным.

Изначально президента хотели лишь вызвать на допрос по делу о мятеже в связи с неудачной попыткой ввести в стране 3 декабря прошлого года военное положение. Но Юн Сок Ëль на допрос не явился. Полиция попыталась доставить его силой, но личная охрана политика этому помешала. В течение шести часов сотрудники органов правопорядка не могли попасть в резиденцию главы государства.

Юн Сок Ëля удалось взять под стражу только со второй попытки, когда к резиденции подъехали около 3 тыс. полицейских. После двух с половиной часов противостояния со стражами правопорядка президент неожиданно решил добровольно выйти к полицейским.

По его словам, он пошел на то, чтобы «предотвратить неприятное кровопролитие». Политик подчеркнул при этом, что считает выданный ордер и само расследование незаконными, он также отказался давать показания.

Впоследствии на своей странице в соцсетях глава государства написал, что ранее введенное им военное положение — это не преступление, а осуществление президентской власти для преодоления национального кризиса.

В соответствии с Конституцией страны, президент вправе объявлять чрезвычайное положение в военное время, в случае кризиса или возникновения чрезвычайной ситуации. Однако, как считают критики властей, объявленное Юн Сок Ëлем военное положение «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя», а в частности, для противодействия давлению со стороны оппозиционных партий, никак не соответствовало этим критериям.

Неудачное заявление

Политический кризис в Южной Корее разгорелся 3 декабря, когда Юн Сок Ëль выступил с экстренным обращением к нации и объявил о введении военного положения, впервые с 1980 года.

Свое решение он объяснил «необходимостью борьбы с беспринципными просеверокорейскими «антигосударственными силами» — так консерваторы называют оппозиционную ДПК, выступающую за нормализацию отношений с КНДР. По его словам, оппозиция «планировала саботаж», собираясь объявить импичмент 22 правительственным чиновникам.

Мотивы этого решения до конца не ясны. Скорее всего настоящей причиной стала угроза импичмента самому президенту из-за его низкой популярности и коррупционных скандалов с участием его жены. Супругу Юн Сок Ëля обвиняли в получении подарков на сумму, значительно превышающую разрешенный лимит.

После выступления президента 3 декабря в Южной Корее запретили любую политическую деятельность, включая работу партий и Национальной ассамблеи. Однако депутаты парламента всё же смогли собраться до того, как туда прибыли военные, и проголосовать за отмену военного положения. Утром 4 декабря глава государства подчинился их воле, после этого его рейтинг упал до 11%.

Тогда оппозиция инициировала процедуру импичмента.

Решится в начале февраля

Представители оппозиции считают, что «правосудие в Южной Корее живо», и арест президента стал первым шагом «на пути к восстановлению конституционного порядка, демократии и верховенства закона».

Сторонники главы государства из пропрезидентской партии «Сила народа» считают арест незаконным.

Главная интрига в том, какое решение примет конституционный суд. В настоящее время он рассматривает вопрос о том, подтверждать ли импичмент президента, который ранее вынес парламент, или же восстановить его в полномочиях.

Хотя Юн Сок Ëль и был отстранен от исполнения своих обязанностей, он все еще остается президентом страны.

Последнее из пяти заседаний конституционного суда намечено на 4 февраля. Тогда и будет поставлена точка в этой громком деле вокруг южнокорейского лидера. Если же конституционный суд одобрит отстранение главы государства от власти, в Южной Корее в течение следующих двух месяцев будут назначены новые выборы президента.

Если бы выборы проходили сегодня, победителем бы стал лидер оппозиции Ли Чжэ Мён, который был соперником Юн Сок Ëля по предыдущей президентской кампании. Его кандидатуру поддержали бы 52% избирателей.

Впрочем, Ли Чжэ Мёна в ноябре прошлого года признали виновным в лжесвидетельстве и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Политик посчитал это политическим заговором и подал апелляцию на решение суда. Если суд утвердит принятое решение, то, как человек с судимостью, Ли Чжэ Мён не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.

Сильный удар по экономике

Политический кризис сильно ударил по экономике Южной Кореи. Рост ВВП в III квартале 2024 года составил всего 0,1%, хотя еще год этот показатель был в пределах 1,5%. Помимо этого, в стране наблюдается самая высокая инфляция с конца 90-х годов.

На этом фоне растут бюджетный дефицит и уровень госдолга, который превысил 50% ВВП.

В нормализации политической ситуации в Южной Корее заинтересованы и ее международные партнеры. В частности, США.

У Сеула и Вашингтона есть ряд проектов, в том числе в области высокотехнологичной электроники. Южная Корея закупила у США вооружений на $17 млрд, включая самолеты F-35.

Доцент кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Марина Кукла считает, что конфликт президента и парламента привел к тому, что государственный бюджет был принят с большими корректировками.

«Это создает предположение о необходимости принятия дополнительного бюджета в 2025 году. Валютный и фондовый рынок, которые резко упали в разгар политического кризиса, понемногу восстанавливаются при поддержке финансовых властей. Хотя общая экономическая ситуация остается под контролем, нынешние потрясения очень нежелательны, учитывая неопределенность в преддверии второго президентского срока Дональда Трампа и сохраняющиеся прогнозы спада экономики Китая», — считает политолог.

По словам эксперта, торговая война между двумя основными торговыми партнерами Южной Кореи не только сохраняется, но и может усилиться.

«Жесткая тарифная политика США неизбежно окажет негативное влияние на китайскую экономику, и у Китая не останется другого выбора, кроме как еще больше нарастить государственную поддержку экономики или девальвировать юань, что может вызвать неоднозначные последствия для экономики Южной Кореи», — подытожила специалист.