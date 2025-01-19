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Газа принимает помощь
Грузовики с гуманитарной помощью направляются в палестинский эксклав после вступления в силу перемирия
Газа принимает помощь
Фото: AA / Others
19 января 2025 г.

Десятки грузовиков с гуманитарной помощью направились в сектор Газа в воскресенье после вступления в силу соглашения о прекращении огня, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на палестинского чиновника.

«Десятки грузовиков с помощью прибыли со стороны Египта на КПП «Карам Абу Салем», — заявил чиновник, уточнив, что машины готовятся к въезду в Газу.

Египетский телеканал Al-Qahera News сообщил, что через КПП уже прошло 95 грузовиков с гуманитарной помощью, тогда как другие ожидают разрешения на въезд на КПП «Рафах».

В свою очередь агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) заявило, что у него готовы к отправке в Газу 4 тыс. грузовиков с гуманитарными товарами, половина из которых содержит продукты питания и муку.

Комиссар БАПОР Филипп Лазарини выразил надежду, что нападения на гуманитарные конвои уменьшатся после начала поставок помощи в рамках перемирия.

В течение 15 месяцев войны сектор Газа находился в состоянии жестокой израильской блокады, сильно ограничивавшей поступление продовольствия и медикаментов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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