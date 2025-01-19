Турецкое космическое агентство (TUA) и американская компания Axiom Space заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие космической индустрии Турции. Соглашение охватывает сотрудничество в области космических технологий, авиации, текстиля, материаловедения, передового производства, коммуникаций и наук о жизни, сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Качыр.

«Этот меморандум — важный шаг для нашей космической отрасли. Реализованные проекты позволят Турции занять более значительное место в мировой космической экономике, объем которой вскоре достигнет $1 трлн в год», — подчеркнул Качыр.

Axiom Space — частная американская компания, специализирующаяся на разработке коммерческих космических станций и организации пилотируемых миссий. Она сотрудничает с NASA и другими партнерами, готовя замену МКС и развивая инфраструктуру для долговременного присутствия человека в космосе.

Соглашение предполагает создание исследовательских лабораторий, испытательных площадок для материалов глубокого космоса, центров транспортной и логистической поддержки в низкой околоземной орбите, а также тренировочных комплексов для будущих астронавтов.

Глава TUA Юсуф Кирач отметил, что инициатива вдохновит молодежь на освоение профессий в космической сфере, а руководитель отдела доходов Axiom Space Теджпаул Бхатия заявил, что сотрудничество обеспечит интеграцию турецких поставщиков в глобальную космическую цепочку.