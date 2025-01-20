Дональд Трамп, готовясь к вступлению в должность президента США, поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным CNN, разговор должен состояться в первые дни после инаугурации Трампа 20 января.

Как сообщили источники телеканала, целью беседы станет обсуждение личной встречи, которая может пройти в ближайшие месяцы. На переговорах планируется попытаться найти пути к прекращению российско-украинской войны.

Подготовка к встрече началась несколько недель назад. Однако точная дата телефонного разговора пока не определена. После инаугурации, как сообщает CNN, американские и российские чиновники смогут приступить к организации саммита.

Трамп неоднократно заявлял, что способен завершить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность. Источники The Washington Post сообщали, что Трамп уже общался с Путиным по телефону вскоре после своей победы на выборах 7 октября 2024 года. Тогда он призывал Россию не эскалировать конфликт. Однако в Кремле отвергли эту информацию, назвав ее «выдумкой».

Швейцария и Сербия предложили свои площадки для встречи Трампа и Путина. Конгрессмен Майк Уолц, будущий советник Трампа по национальной безопасности, заявил, что детали структуры переговоров пока обсуждаются. Неизвестно, будет ли президент Украины Владимир Зеленский участвовать в этой встрече.