Турецкий фонд религиозных дел (TDV) продолжает свою гуманитарную миссию в Сирии. Испеченный на партнерских пекарнях хлеб доставляется в пункты раздачи, где зарегистрированные нуждающиеся могут получить его по специальным талонам.

Недавно команда TDV посетила район Суккери в Алеппо, где обеспечила хлебом 1000 семей.

Ибрагим Гюмюш, ответственный за деятельность TDV в Сирии, сообщил агентству Anadolu, что фонд ежедневно оказывает помощь людям, столкнувшимся с тяжелыми условиями из-за войны:

«С 2016 года мы поддерживаем пострадавших от войны. Из-за сложной ситуации многие испытывают трудности с доступом к хлебу. После падения режима Башара Асада мы начали доставлять хлеб в Алеппо, Хаму, Хомс и Дамаск. Каждый день наша помощь достигает 8 тыс. человек».

Гюмюш также подчеркнул, что сирийцы воспринимают Турцию как источник надежды: «В регионах, где мы раздаем хлеб, нас встречают с радостью и благодарностью».

Гуманитарная миссия TDV продолжает охватывать все больше семей, стремясь поддержать тех, кто наиболее нуждается в помощи.