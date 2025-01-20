Израиль освободил 90 палестинских заключенных

Израиль в понедельник рано утром освободил 90 палестинских заключенных из военной тюрьмы Офер на оккупированном Западном берегу в рамках соглашения об обмене с ХАМАС. Среди них 69 женщин, 8 несовершеннолетних и 12 мужчин, осужденных за незначительные правонарушения. Ранее ХАМАС передали Красному Кресту трех израильских женщин-заключенных, что ознаменовало начало процесса обмена и прекращения огня. #хамас #израиль #перемирие #заложники