Дональд Трамп, накануне своей инаугурации, выступил перед сторонниками в Вашингтоне, пообещав быстрые и решительные действия в первый день своего президентства. Его выступление прошло на крытом стадионе Capital One Arena.

«Начиная с завтрашнего дня, я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы разрешить каждую кризисную ситуацию, с которой сталкивается наша страна», — заявил Трамп перед ликующей толпой.

78-летний президент сосредоточил внимание на нелегальной иммиграции, назвав ее «вторжением». Он заявил, что депортации начнутся «очень, очень быстро». Однако Том Хоман, будущий руководитель службы депортации, сообщил о пересмотре рейдов в Чикаго из-за утечки информации в СМИ.

Трамп также пообещал отменить ряд указов своего предшественника Джо Байдена. Среди них — запреты на добычу нефти на шельфе и на федеральных землях, а также расово-гендерные преференции.

На митинге к Трампу присоединился миллиардер Илон Маск, который будет заниматься сокращением федеральных расходов. Маск пообещал «великие дела» и укрепление Америки «на века».

Трамп также упомянул TikTok, заявив, что работает над снятием временного запрета, чтобы дать время на сделку, выводящую сервис из-под китайского контроля.

«Мы должны спасти TikTok», — подчеркнул он.

Социальная сеть TikTok поблагодарила Трампа за «ясность», позволившую восстановить работу в США. Новый президент обещал, что его администрация начнет действовать немедленно.