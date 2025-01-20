Вооруженные силы РФ в ночь на 20 января нанесли массированный удар по регионам Украины с использованием ударных дронов типа «Шахед», сообщили Воздушные силы ВСУ.

С 19:00 российские силы запустили 141 беспилотник, включая дроны-имитаторы разных типов. К утру украинские военные сбили 93 беспилотника в 13 областях, включая Полтавскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую, Черниговскую, Киевскую, Хмельницкую, Винницкую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и Донецкую.

Кроме того, 43 дрона были «локационно потеряны без негативных последствий», а два беспилотника, по данным ВСУ, улетели обратно в РФ.

В Харьковской области обломки дронов повредили дорогу за пределами населенных пунктов. В Черкасской области ночью сбили 15 беспилотников, но пострадавших и разрушений нет.

Сумская область подверглась ракетному удару из комплекса «Искандер-М», сообщили в ВСУ. Власти региона последствия удара пока не комментировали.

В других областях ПВО сбила: 22 дрона в Сумской, четыре в Днепропетровской, два в Николаевской, по одному в Хмельницкой, Херсонской и Кировоградской. В большинстве случаев разрушений и пострадавших нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.