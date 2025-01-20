Дональд Трамп пообещал начать высылку нелегальных мигрантов с криминальным прошлым сразу после инаугурации 20 января.

Избранный президент заявил, что сможет разрешить «каждый кризис», который сейчас стоит перед страной, и отменить множество мер своего предшественника Джо Байдена с помощью серии указов.

Трамп подчеркнул, что особое внимание будет уделено миграционной политике. Он назвал текущую ситуацию на границе «вторжением» и пообещал массовую депортацию, какой еще не было в истории США.

По его словам, новая инициатива охватит всех нелегальных мигрантов, включая 500 тыс. человек с криминальным прошлым. Это многократно превзойдет рекорд администрации Обамы, депортировавшей 430 тыс. человек в 2013 году.

Трамп также намерен отменить меры защиты для беженцев из таких стран, как Гаити и Судан, и пересмотреть политику, которая ранее приоритетно депортировала только серьезных преступников, оставляя в стороне мигрантов с чистой историей.

Президент также планирует объявить чрезвычайное положение на границе, чтобы ускорить высылку мигрантов, используя методы, применявшиеся во время пандемии COVID-19. Однако юридические эксперты отмечают, что подобные меры требуют одобрения Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а не президента.

Отдельно Трамп упомянул членов венесуэльской криминальной банды Tren de Aragua.

«Это жестокие люди, и они будут вышвырнуты из нашей страны», — заявил Трамп перед тысячами своих сторонников на предпраздничном митинге.

Там также звучали обещания принять «самые масштабные меры за первые 100 дней». Президент объявил, что в первый день его администрации будет подписано множество указов, включая запрет на участие мужчин в женских спортивных соревнованиях и ужесточение политики в отношении трансгендеров.

Трамп завершил митинг словами о том, что его победа дала мандат на выполнение обещаний и что «первый день» его администрации станет историческим.