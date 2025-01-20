Администрация избранного президента США Дональда Трампа склоняется к тому, чтобы признать контроль России над захваченными 20% территории Украины. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По ее данным, Москва дала понять американцам, что намерена сохранить де-факто контроль над регионами, присоединенными по итогам референдумов в 2014 и 2022 годах: Крымом, Севастополем, Запорожской и Херсонской, Донецкой и Луганской областями. Одним из условий России для начала переговоров остается международное признание этих территорий.

Киев и международное сообщество не признали итоги референдумов и считают захват регионов оккупацией. Власти Украины выступают категорически против любых территориальных уступок Москве.

Как уточняет NYT, в кабинете Трампа готовы признать завоевания России, чтобы продвинуть мирные переговоры.

Источники также отмечают, что обеспечение перемирия может быть возложено на миротворческие силы Европы под руководством Великобритании, Германии и Франции.

Газета уточняет: в администрации Байдена задаются вопросом, будет ли Трамп, если станет президентом, продолжать поставлять Украине оружие и разведданные. Трамп выступал против нанесения Украиной ударов по территории России, однако его позиция по поводу военной помощи остается неясной. Москва осуждает как западные поставки вооружений Украине, так и разрешение на атаки вглубь российской территории.

Советники Трампа, по данным агентства Reuters, поддерживают идею предоставления Украине гарантии безопасности. Согласно Bloomberg, Москва допускает поставки оружия отдельными странами НАТО в рамках таких договоренностей, при условии, что оно не будет использоваться для атак на Россию или возвращения утраченных территорий.

Украина требует не только гарантий безопасности, но и приглашения в НАТО. Однако советники Трампа выступают против членства Украины в НАТО, что совпадает с позицией Москвы.

Россия настаивает на полном отказе Украины от вступления в НАТО, сохранении ее безъядерного статуса, снятии санкций и выводе украинских войск из новых территорий как обязательных условиях для переговоров и прекращения огня.