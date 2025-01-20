Восточная Европа может столкнуться с экономическими трудностями, если в Украине наступит мир, пишет агентство Reuters.

Миллионы украинских беженцев могут вернуться на родину, оставив пробелы на рынках труда, которые поддерживали экономический рост региона.

После начала российско-украинского конфликта в 2022 году в ЕС выехало более 4,3 млн украинцев, из которых 22% осели в Польше, а 9% — в Чехии, согласно данным Eurostat. Многие заняли ключевые позиции в сфере производства и экспорта, что позволило региону сохранить высокий темп экономического роста — 2,2% в прошлом году, значительно опередив еврозону, где рост составил всего 0,8%, по данным Raiffeisen Bank International.

Однако эксперты предупреждают, что мирное соглашение Москвы и Киева может обратить эти достижения вспять.

«Демография — это риск. С окончанием войны многие украинцы могут вернуться домой», — предупреждает Шарлотта Рухе из Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Польша, Словакия и Венгрия, полагающиеся на доступную рабочую силу для поддержания таких отраслей, как автомобилестроение, столкнутся с новыми вызовами. Растущие заработные платы и инфляция уже заставляют центральные банки сохранять высокие процентные ставки, усложняя управление долгом для правительств с увеличивающимися дефицитами. Например, дефицит Польши достиг 5% ВВП в прошлом году, превысив установленные ЕС нормативы.

Согласно ноябрьскому опросу центрального банка Польши, только 2% украинских беженцев планировали вернуться в течение года. Однако в случае окончания войны этот показатель может вырасти до 59%. Такой отток усугубит существующую нехватку рабочей силы: Польша и Чехия уже фиксируют рекордно низкий уровень безработицы, а рост зарплат в прошлом году достиг 10%.

Несмотря на опасения, некоторые эксперты сомневаются в массовом возвращении мигрантов. Гюнтер Дойбер из Raiffeisen Bank считает, что многие украинцы останутся, особенно на фоне неопределенности вокруг мирного соглашения. Тем временем в ЕБРР предлагают компаниям адаптироваться, инвестируя в автоматизацию.

Восточная Европа также может извлечь выгоду из ситуации. Восстановление Украины после войны способно принести экономические выгоды соседним странам, особенно Польше, которая находится в выгодном положении для участия в процессах реконструкции, заключает Reuters.